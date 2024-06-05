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美品 掛け軸 大野道作 紅梅図 共箱 二重箱 縁起物 年中掛け
商品番号 R94669098473
商品名

美品 掛け軸 大野道作 紅梅図 共箱 二重箱 縁起物 年中掛け
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ139×66センチ絹本（光沢有）共箱肉筆二重箱僅かにシミがございますが、ほぼ目立たず状態良いです。インテリア和室床の間おもてなしお祝いモダン絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...静物
http://narcologia.ru/goods/revamp753922.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose954440.html
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