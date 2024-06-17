アイドリッシュセブン G4Y ビッグタオル 逢坂壮五

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商品詳細
アイドリッシュセブンVISIBLIVETOUR\"Good4You\"ビッグタオルの逢坂壮五です。新品未開封、暗所にて保管しております。購入しましたが、使う機会が無いため出品させていただきます。1度他人の手に渡っていることをご理解ください。即購入可能です。写真の状態からふたつに折り曲げてからの発送となります。ご了承ください。#アイドリッシュセブン#g4y
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