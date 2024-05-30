ポケモンカード　レイジングサーフ　シュリンクつき　1BOX 未開封　新品

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。即購入歓迎/当日発送可能！ポケモンカードレイジングサーフ 1BOXシュリンクあり・ペリペリつきお宝倉庫系列の抽選販売にて本日購入致しました。すり替え防止のため、返品・交換は対応できません。自宅保管の為、神経質な方や気にされる方のご購入はご遠慮下さい。種別...パック・ボックス種別/詳細...未開封ボックスシリーズ...ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット...強化拡張パックレイジングサーフ
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http://narcologia.ru/goods/forthcoming390992.html
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