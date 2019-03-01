高級日本画画材 大量　岩絵の具　1300g

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商品詳細
高級日本画画材 岩絵の具です日本画をやめましたので在庫整理の為 出品します大量の絵具総重量１３００ｇ位あります大きな容器ですので通常の小瓶の４～５倍くらい入っておりますお使いになられる方はお願いします。小分けは致しません絵具の種類...岩絵具
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