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高級日本画画材 大量　岩絵の具　1300g
商品番号 I47208444182
商品名

高級日本画画材 大量　岩絵の具　1300g
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高級日本画画材　岩絵の具です日本画をやめましたので在庫整理の為　出品します大量の絵具総重量１３００ｇ位あります大きな容器ですので通常の小瓶の４～５倍くらい入っておりますお使いになられる方はお願いします。小分けは致しません絵具の種類...岩絵具
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