JOMOX MBase11

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10年ほど前に購入しあまり使っていませんでした。出品に際してチェックを行いましたが電源と音が出る事はチェックしました。比較的綺麗とは思いますが古いものなので写真を見てご確認下さいませ。サウンドハウスでは¥39,900で販売されています。キック専用音源・MBase01の機能とサウンドをアップグレードした後継機！スペック■アナログ・キックドラム音源・テクノやダンス・ミュージックのクリエーターから圧倒的な支持を得た同社のリズムマシン、XBase09、AiRBase99、JaZBase03等で搭載されたアナログ・バスドラム音源回路を進化させコンパクトなボディに凝縮。・RolandTR-808タイプやTR-909タイプはもちろん、凄まじい音圧のパワフルなバスドラムからソフトなバスドラムまで、バリエーション豊かなサウンドを再生する能力。・100のプリセットは、その機能をフルに使って制作された多種多様なキックドラムサウンドを収録。・MBase11は多彩な音作りを実現するためにMBase01の機能を拡張し、新たな回路を追加。・LFOには8種類の波形があり、今回追加されたサイン波はエンベロープとして非常に有効。・LFOを効果的に使うことでバスドラムだけではなく、ベースシンセサイザーのサウンドまで作成することが可能。・XBase888/999と同様のコンプレッサーが新たに搭載。これによりサウンドのディケイで厚みをコントロールしたり、ゲートタイムの調整で様々なアタックのサウンドを作ることが可能。・アタックにミックスするノイズ成分を変化させるメタライズ機能の追加により音作りの領域が広がる。・MBase11のサウンド・キャラクターはJoMoXの他のドラムマシンの拡張音源として活用できるように意図的に変えてあります。そのためXBase888/999のユーザーにも魅力のある製品になっております。