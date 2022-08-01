にじさんじ 叶 まとめ売り

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商品詳細
○セット内容・5周年アニバーサリーアクリルクロック（新品・未開封）・アクリルスタンド2つ（開封済み※写真6枚目マステで固定しております。3つとも飾っておりません。ケースにいれ保管しておりました。）・缶バッジ2つ（アビスパはらしんばん購入）・cdflores・夜明かし（何度も聞いておりました。特典カードもお付けいたします。夜明かしのカレンダーは飾っていたため、組み立てていました。写真5枚目気づかない程度ですが傷ありです。cd2枚ともケースを消毒しています）・まねきねこステッカー2枚（葛葉もいます）・ビックリマンチョコステッカーノーマル4つレア3つ大切にしていたものですので、大切にしていただけるかたにお譲りさせていただきたいです。状態等ご確認の上、ご購入ください。よろしくお願いいたします。◎即購入、バラ売り△お値下げ人気タイトル...にじさんじ#にじさんじ#にじさんじ叶#叶
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