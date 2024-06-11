ラファエルコリンスキー筆セット

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即購入可ラファエルのコリンスキー水彩筆3本セットです。何度か使用して合わなかったため、出品致しました。種類は88026ラウンド極長穂2、6号と8404ラウンド中細6/0号になります。88026・2号全長192mm穂の長さ26mm穂の太さ(直径)1.5mm88026・6号全長195mm穂の長さ29mm穂の太さ(直径)2.5mm8404・6/0号全長172mm穂の長さ4mm穂の太さ(直径)1.1mm毛先には品質を保持のため洗浄とコンディショナーを塗布しております。柄の部分には値札シールを剥がしたためややベタベタします。ノークレームノーリターンでお願い致します。#画材#水彩#筆#ラファエル#コリンスキー#長穂