ランディクートゥアフィギュア　格闘技　UFC

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ランディクートゥアフィギュアです。未使用品ですがパッケージにダメージが見られますのでジャンク品扱いでお願い致します。経年による傷や擦れ汚れサイズなど画像をよくご確認された上でご購入下さい。昭和昭和レトロアンティークビンテージコレクション当時物フィギュア格闘技UFCランディクートゥアランディクートゥアフィギュアアンディメイトファイティングチャンピオンシップアルティメイトコレクター入手困難激レア希少絶版限定品限定品フィギュアJAPAN