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希少品！60's〜70's ネイティブアメリカン　カチナドール人形プエブロUSA
商品番号 T96624251256
商品名

希少品！60's〜70's ネイティブアメリカン　カチナドール人形プエブロUSA
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 13,024 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカのアンティークショップで購入しました。ネイティブアメリカンのヴィンテージカチナ置物になります。硬い樹脂素材で、底に作者の刻印が入ってます。貴重なコレクターズアイテムです。アメリカ買い付け時より頭の角が割れて欠損してます(写真参照)。サイズは全体高さ約39cmあります(頭の白い飾りも含めて)。ヴィンテージ、USED品にご理解ある方、よろしくお願いします。#50s#60s#ファイヤーキング#パイレックス#fireking#navajo#カチナ#ロカビリー#チマヨ#オルテガ#ハワイ#イームズ#パンサー#スカンジナビア#アールヌーヴォー#フリーメイソン#ミッドセンチュリー#アールデコ#北欧#ノースフェイス#ラルフローレン#ペンドルトン#インダストリアル#スカジャン#家具#カリフォルニア#西海岸#antique#ビンテージ#ロカビリー#ネイティブ#イギリス#ペンドルトン#ガレージ　#蚤の市#70s#古着　#幾何学#アトミック#フランス
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