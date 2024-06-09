藍塩釉 刷毛目 壷 花瓶 花入

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益子焼 濱田友緒『藍鉄塩釉文打花瓶』

民藝コレクションを整理しています。作家不明ですが、かなり出来の良い塩釉薬に白の刷毛目が豪快に描かれた壷です。塩釉薬は窯を痛めるため、あまり取り組んでる方はいませんが、日本へは、濱田庄司がヨーロッパを回っている際に出会い日本に広めたと言われる釉薬です。サイズ：約直径16×高さ21cm状態は悪くないと思います。特に使用感はありません。写真の通り一か所少し目立つ窯傷があります。共箱などの付属品はございません。#民藝#浜田庄司#濱田庄司#柳宗悦#島岡達也