- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 美術品
- >
- 陶芸
- >
- 藍塩釉 刷毛目 壷 花瓶 花入
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
民藝コレクションを整理しています。作家不明ですが、かなり出来の良い塩釉薬に白の刷毛目が豪快に描かれた壷です。塩釉薬は窯を痛めるため、あまり取り組んでる方はいませんが、日本へは、濱田庄司がヨーロッパを回っている際に出会い日本に広めたと言われる釉薬です。サイズ：約直径16×高さ21cm状態は悪くないと思います。特に使用感はありません。写真の通り一か所少し目立つ窯傷があります。共箱などの付属品はございません。#民藝#浜田庄司#濱田庄司#柳宗悦#島岡達也
http://narcologia.ru/goods/kindness499205.html
http://narcologia.ru/goods/organization674862.html
http://narcologia.ru/goods/composite486054.html
藍塩釉 刷毛目 壷 花瓶 花入
藍塩釉 刷毛目 壷 花瓶 花入
藍塩釉 刷毛目 壷 花瓶 花入
藍塩釉 刷毛目 壷 花瓶 花入 | www.vgstransit.be
藍塩釉 刷毛目 壷 花瓶 花入
藍塩釉 刷毛目 壷 花瓶 花入 - 通販 - gofukuyasan.com
藍塩釉 刷毛目 壷 花瓶 花入 | www.vgstransit.be
藍塩釉 刷毛目 壷 花瓶 花入 - 通販 - gofukuyasan.com
塩釉彩線紋扁壷 松尾潤 共箱 武雄市 現代陶芸 飾壷 花入 花瓶 花活け ...
藍 花瓶の値段と価格推移は？｜52件の売買データから藍 花瓶の価値が ...
三彩釉刷毛目 花瓶 www.masegi.jp
浜田庄司 花入の値段と価格推移は？｜6件の売買データから浜田庄司 花 ...
益子焼 濱田友緒『藍鉄塩釉文打花瓶』
http://narcologia.ru/goods/kindness499205.html
http://narcologia.ru/goods/organization674862.html
http://narcologia.ru/goods/composite486054.html
藍塩釉 刷毛目 壷 花瓶 花入
藍塩釉 刷毛目 壷 花瓶 花入
藍塩釉 刷毛目 壷 花瓶 花入
藍塩釉 刷毛目 壷 花瓶 花入 | www.vgstransit.be
藍塩釉 刷毛目 壷 花瓶 花入
藍塩釉 刷毛目 壷 花瓶 花入 - 通販 - gofukuyasan.com
藍塩釉 刷毛目 壷 花瓶 花入 | www.vgstransit.be
藍塩釉 刷毛目 壷 花瓶 花入 - 通販 - gofukuyasan.com
塩釉彩線紋扁壷 松尾潤 共箱 武雄市 現代陶芸 飾壷 花入 花瓶 花活け ...
藍 花瓶の値段と価格推移は？｜52件の売買データから藍 花瓶の価値が ...
三彩釉刷毛目 花瓶 www.masegi.jp
浜田庄司 花入の値段と価格推移は？｜6件の売買データから浜田庄司 花 ...
益子焼 濱田友緒『藍鉄塩釉文打花瓶』