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矢沢永吉さん 1988年ツアー シルエット スペシャルビーチタオル
商品番号 G75925417264
商品名

矢沢永吉さん 1988年ツアー シルエット スペシャルビーチタオル
ブランド名 ヤザワ
特別価格 税込 12,530 円
在庫状況 あり

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商品詳細

矢沢永吉88年ツアー立ち姿横顔フデロゴシルエットスペシャルビーチタオルH78×W134旧サイズ購入後別袋にいれ暗室保管品初期タグ新品同様です#矢沢永吉#YAZAWA#永ちゃん#YAZAWACLUB#ヤザワクラブ#矢沢永吉#オフィシャルファンクラブ限定品#ツアーグッズ#ライブグッズ#タオル#ライブタオル#コンサートグッズ#永ちゃん#矢沢#ヤザワ#E.YAZAWA#EYAZAWA#オフィシャルグッズ#ファンクラブ#ファンクラブグッズ#限定#レア#希少#矢沢永吉グッズ#矢沢永吉コレクション#矢沢永吉ツアー#写真集人気ソロアーティスト...矢沢永吉グッズ種類...タオル/ハンカチ
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