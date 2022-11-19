キャセイパシフィック航空　1/200　B777-300ER　公式モデル　プラ製

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商品詳細
スケール...1/201本体はプラ製です。アンテナ類は再現されていません。ランディングギアは脱着できません。プラ製のスタンドが付属します。キャセイパシフィックの公式モデルですが、製造はホーガンウイング製のようです。外箱に若干汚れがあります。本体はとくに問題ないかと思いますが、見落としがありましたらご容赦ください。お送りする商品の現状優先でお願いします。中古に付き神経質な方はご遠慮ください。
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