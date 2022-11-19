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キャセイパシフィック航空　1/200　B777-300ER　公式モデル　プラ製
商品番号 F22674169915
商品名

キャセイパシフィック航空　1/200　B777-300ER　公式モデル　プラ製
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スケール...1/201本体はプラ製です。アンテナ類は再現されていません。ランディングギアは脱着できません。プラ製のスタンドが付属します。キャセイパシフィックの公式モデルですが、製造はホーガンウイング製のようです。外箱に若干汚れがあります。本体はとくに問題ないかと思いますが、見落としがありましたらご容赦ください。お送りする商品の現状優先でお願いします。中古に付き神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/competitive277281.html
http://narcologia.ru/goods/providence679294.html
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