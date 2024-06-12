エース　ワンピース　コスプレ　仮装　衣装

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ご覧いただきありがとうございます。数年前に一度着用してそのまま保管していました。衣装のセットです。バラ売予定はありません。一部に欠けや色移りがあります。その他多少の汚れ、スレ、キズはあるかと思います。写真にて状態を確認ください。早く片付けたいのでお値下げコメント、他商品とのまとめお待ちしてます。売れなければ早々に処分します。#ONEPIECE#ワンピース#ワンピ#コスプレ#仮装#ルフィ#麦わら#船長#ポートガス・D・エース#エース#メラメラ#USJ#ユニバ#ユニバーサルスタジオジャパン