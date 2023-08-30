山下智久 Sweet Vision A5サイズ ミニフライヤー４枚セット

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山下智久『SweetVision』の発売を記念した、A5サイズミニフライヤー４枚セットです。即購入可コメントにはできるだけ早く回答をするようにいたしますが、メルカリの規約では、先に購入した方が優先されてしまいますので、その点はご理解いただけますと幸いです。濡れ防止、折れ対策をして箱型ダンボールで発送いたします。受け取って綺麗に保管しておりますが、1度素人の手に渡ったものになりますので神経質な方はご購入をお控えください。