川崎小虎　紙本淡彩画　双幅　【秋の園　】共箱　軸先良品　肉筆画双幅　模写　219

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絵画の種類···日本画 川崎小虎 紙本淡彩画双幅形式···掛け軸・掛軸 紙本掛軸双幅主題···静物 花鳥画 【 秋の園 】落款印譜在主な画材···その他 日本画 1886年~1977年岐阜県生 日本画家 祖父の川崎千虎に大和絵を 学び、祖父没後門下の小堀氏に師事 大和絵の叙情的な作品を描いたが 次第に人間的な色合いの濃い作風と変化 晩年は身近な自然や動物の素朴 な主題を描く。文展 帝展、日展で活躍する。 小虎の長女は東山魁夷の妻である。状態 表具 経年経過 時代ヤケ 傷みあり 上部に虫食い跡 作品 時代経年によるオレ、巻きジワサイズ 表具 212.4cmX32.6cm紙本 129.5cmX29.3cm共箱 40cm7.0cm13cm80サイズゆうパック発送 ご興味のある方は是非ご入札参加ください。