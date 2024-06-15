バットマン　フィギュア　1982

バットマン フィギュア 1982高さ 約39㎝1995年頃 大阪でレア物と言うことで購入今まで、部屋のディスプレイとして使用しました。部屋の整理に伴って、コレクションを放出します。頭と右手に色が落ちた箇所があります。神経質な方は控えください。写真に写っているものが全てです。箱はありません。スレでの色が落ちた箇所は、写真でご判断下さい。非常にレアな物になりますので、返品なしでご購入お願いします。



バットマン ソフビフィギュア ライトブルー Hamilton Gifts ...



シュライヒ ジャスティスリーグ シーナリーパック バットマン vs スーパーマン フィギュア 22529



マクファーレントイズ DCマルチバース バットマン：スリー・ジョーカー ...



S.H.Figuarts バットマン (INJUSTICE ver.) - 商品情報│株式会社 ...



1982 Vintage Hamilton DC Comics Batman 14



コトブキヤ(KOTOBUKIYA) バットマン ザ・ブロンズエイジ ARTFX 1/6スケール 塗装済みフィギュア



コトコレ】「ケーブル」や「バットマン」などアメコミヒーローの新作 ...



2023年最新】バットマン フィギュア 1988の人気アイテム - メルカリ



スナイダー＆カプロの黄金コンビが贈るDC BLACK LABEL作品「バットマン ...



S.H.Figuarts バットマン（ザ・フラッシュ） - 商品情報│株式会社 ...



カプキャラ バットマン｜ガシャポンオフィシャルサイト



80' vintage DC Comics BATMAN PVC Figure×5◇バットマン色々セット ...



バットマン・ ソフビ フィギュア・1988・アンティーク ・美品の落札 ...



スナイダー＆カプロの黄金コンビが贈るDC BLACK LABEL作品「バットマン ...



コトブキヤ(KOTOBUKIYA) バットマン ザ・ブロンズエイジ ARTFX 1/6スケール 塗装済みフィギュア