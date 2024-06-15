バットマン　フィギュア　1982

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商品詳細
バットマン フィギュア 1982高さ 約39㎝1995年頃 大阪でレア物と言うことで購入今まで、部屋のディスプレイとして使用しました。部屋の整理に伴って、コレクションを放出します。頭と右手に色が落ちた箇所があります。神経質な方は控えください。写真に写っているものが全てです。箱はありません。スレでの色が落ちた箇所は、写真でご判断下さい。非常にレアな物になりますので、返品なしでご購入お願いします。
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http://narcologia.ru/goods/composite695654.html
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