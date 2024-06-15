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バットマン　フィギュア　1982
商品番号 R52356012298
商品名

バットマン　フィギュア　1982
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 3,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バットマン　フィギュア　1982高さ　約39㎝1995年頃　大阪でレア物と言うことで購入今まで、部屋のディスプレイとして使用しました。部屋の整理に伴って、コレクションを放出します。頭と右手に色が落ちた箇所があります。神経質な方は控えください。写真に写っているものが全てです。箱はありません。スレでの色が落ちた箇所は、写真でご判断下さい。非常にレアな物になりますので、返品なしでご購入お願いします。
http://narcologia.ru/goods/septet975919.html
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