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掛軸『晴秋』水野深草筆 紙本肉筆 太巻 二重箱 J119a
商品番号 W83048239499
商品名

掛軸『晴秋』水野深草筆 紙本肉筆 太巻 二重箱 J119a
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 7,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛軸『晴秋』水野深雪筆紙本肉筆軸寸法横幅60.5cm縦幅127cm太巻、二重箱付状態良く綺麗な品です。長期保管の品の為箱にシミがあります。画像を確認いただきご理解納得いただける方お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Taipei863671.html
http://narcologia.ru/goods/conception866957.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic968512.html
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