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- 掛軸『晴秋』水野深草筆 紙本肉筆 太巻 二重箱 J119a
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商品詳細
掛軸『晴秋』水野深雪筆紙本肉筆軸寸法横幅60.5cm縦幅127cm太巻、二重箱付状態良く綺麗な品です。長期保管の品の為箱にシミがあります。画像を確認いただきご理解納得いただける方お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Taipei863671.html
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