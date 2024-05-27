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ポケカ　AR8枚セット　(ピカチュウなし)　vstarユニバース
商品番号 V55844141722
商品名

ポケカ　AR8枚セット　(ピカチュウなし)　vstarユニバース
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 3,293 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードvstarユニバースAR8枚セットになります。ピカチュウは入れていないのでご注意ください。9月10日に開封後、すぐにスリーブにて保管しております。状態とても良いと思います。NCNRでお願い致しますm(__)mボックスパックシングル...パック種類...ポケモンカード(ポケカ)#ポケカ#ポケモンカード#vstar#ユニバース#AR#AR9#godパックレアリティ...R
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