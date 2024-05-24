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日垣明貫 作　肉筆画朱竹　画家掛け軸　額縁　骨董品
商品番号 B97067799991
商品名

日垣明貫 作　肉筆画朱竹　画家掛け軸　額縁　骨董品
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書の形式···掛け軸・掛軸日垣明貫画家肉筆画「朱竹」自宅を建て直ししたので不要になりました。和室で飾ってました。50年以上は経ってると思います。古いものですので、それなりに劣化しております。古いに価値を感じられるなら、それ相当だと思います。綺麗さを求められるのであれば、まったく綺麗ではございませんので、ご遠慮ください。物を移動する際についたのか、もとからついてたのか、絵に手垢のような汚れもございます。状態は写真にてご確認お願いします。高さ　約110㎝横幅　約40㎝〜44.5㎝#かずころ小物
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