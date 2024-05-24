日垣明貫 作　肉筆画朱竹　画家掛け軸　額縁　骨董品

書の形式···掛け軸・掛軸日垣明貫画家肉筆画「朱竹」自宅を建て直ししたので不要になりました。和室で飾ってました。50年以上は経ってると思います。古いものですので、それなりに劣化しております。古いに価値を感じられるなら、それ相当だと思います。綺麗さを求められるのであれば、まったく綺麗ではございませんので、ご遠慮ください。物を移動する際についたのか、もとからついてたのか、絵に手垢のような汚れもございます。状態は写真にてご確認お願いします。高さ 約110㎝横幅 約40㎝〜44.5㎝#かずころ小物



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野辺山高原」F8 絵画 油絵 - 絵画/タペストリ



Ｅ７９２ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『大綱和尚詩』 共箱 『真作』 肉筆 松 ...



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一休宗純の書？ 古文書 歴史資料 額入り 詳細不明 書画、骨董品、美術品-



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