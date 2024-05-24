Stray Kids STAY JAPAN Tシャツ ワッペン

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『StrayKidsOFFICIALFANCLUBSTAYJAPAN』1stFC限定GOODSProducedbyStrayKids「ビッグシルエットTシャツ（ワッペン８種付き）」【新品未開封】2021年に期間限定完全限定生産でSTAYJAPAN会員様のみ購入することが出来た会員限定商品です。グッズ整理の為、出品です。☆Tシャツ≪M≫身丈：70cm/身幅：58cm/肩幅：55cm/袖丈：23cm☆ワッペン1種あたりのサイズ：W80xH60mm以内（デザインによって異なります）※ワッペンはアイロンで接着できます。またスマートフォンやタブレットなどにシールとしてもご使用いただけます。※アイロンで接着した場合、貼り替えは致しかねます。素人自宅保管ですので外袋のシワ折れ傷等気になる神経質な方は購入をお控えください。又、新品未開封に伴い、初期不良等対応不可です。Tシャツは半分に折り畳み、ワッペンは厚紙補強をした上でまとめて袋に入れて発送致します。即購入可バラ売り不可#スキズ#グッズ#ファンクラブ#バンチャン#リノ#チャンビン#ヒョンジン#ハン#フィリックス#スンミン#アイエン#BangChan#LeeKnow#Changbin#Hyunjin#HAN#Felix#Seungmin#INグッズ種類···Tシャツ