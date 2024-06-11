ヨーロッパの作家さんが作った精巧でロマンチックなペーパーアート2セット

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昔、プラハのアートショップにて購入したペーパーアート2セットです。作家さんのサインが右下にあります。日本では手に入らないと思います。切り絵を幾重にも重ね合わせ、極めて精巧かつ立体的に表現しており、芸術的です。ハットとタキシードを纏ったお洒落な紳士が、馬に乗って中世のお城や家を駆け抜けて、彼女の自宅に向かいます。そして、お洒落な赤いランプのある彼女の家の前でバラの花束をプレゼントするストーリーになっているロマンチックなアートです。まるで映画のワンシーンのような情景を想像させてくれます。立体的に仕上げられているため、馬も走っているかのごとく躍動感があります。木の高級感のあるの額縁です。ご自宅がアートな空間になりますし、ロマンチックな雰囲気となります。◯サイズcm縦17.5,横12.5,奥行3.5他にも出品中#Kevinの部屋中世の街並み 油絵油彩水彩画色紙絵画草間彌生柏本龍太片岡球子東郷青児朝倉弘平岡本太郎天野喜孝ジミー大西奈良美智笹倉鉄平リトグラフシルクスクリーン版画#美術品#絵画#リトグラフ#シルクスクリーン#tomeverhart#トムエバハート#スヌーピー絵画パステル画リトグラフシルクスクリーン油絵油彩裸婦ラフ版画美人画水彩画水墨画色紙色紙額縁洋画家日本画床屋美容院病院洋食店飲食店居酒屋喫茶店ホテル寝室ホテルフロント佐藤ヒロシ西村春海浜田和野田弘志日高康志鶴田一郎斎藤三郎横山大観平山郁夫山下清荻須高徳小磯良平山本彪一清水亟典宮永岳彦高塚省吾谷崎勉ヒロヤマガタ草間彌生横山大観荻須高徳児玉幸雄伊藤清永武内和夫永田浩二石川吾郎東韶光レイモンペイネレイモンプーレサージマルジスシャロワカシニョールマレイペライアチャールズ・ペニークリスマスクリムトプレゼント一枚の繪バイオリン教室ピアノ教室老人ホーム藤田嗣治歯医者弁護士事務所疋田正章「悠」油彩6号真筆額装美人画リアリズム写実裸婦 山本大貴古吉弘中島健太岡靖知川島優 生島浩 小尾修今井喬裕柏本龍太大矢英雄 柳田補木原和敏伊勢田理沙大熊弘樹おおた慶文