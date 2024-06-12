値下げ不可。購入、質問前にプロフ必読。ホットトイズ 【コスベイビー】『ダークナイト』［サイズＳ］ジョーカー（尋問室)です。「DCオールスターズ」でしか手に入らなかった限定アイテムです。新品未開封となりますが、店頭販売品かつ素人保管ですので神経質な方はご遠慮願います。トラブル防止の為にも、不明な点や少しでも気になる点は必ずご購入前にご質問で確認お願い致します。購入後は一切お答えできません。あくまでも一度人の手に渡った商品となります。状態判断には個人差がございますので、写真にてご判断をしていただき、十分納得された上でご購入お願い致します。コレクター・神経質の方はご遠慮お願い致します。＃ホットトイズ＃HOTTOYS＃ダークナイト＃バットマン＃ジョーカー＃コスベイビー＃デフォルメ＃DCバットマンDCジョーカーノーランヒース限定フィギュア種類...コレクションフィギュア



ダークナイト】ジョーカーの尋問 - ニコニコ動画



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