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新世紀エヴァンゲリオン 劇場版原画集
商品番号 S37283126806
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新世紀エヴァンゲリオン 劇場版原画集
ブランド名 Svital
特別価格 税込 6,703 円
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商品詳細

新世紀エヴァンゲリオン劇場版原画集GroundworkofEVANGELIONTheMovie1新世紀エヴァンゲリオン劇場版原画集GroundworkofEVANGELIONTheMovie2プラス　新劇場版おまけ+1997年劇場映画化された「劇場版新世紀エヴァンゲリオン」の原画集シリーズ。アニメーションの原画をまとめた書籍として、初めて世に出た「新世紀エヴァンゲリオン」原画集シリーズ。新劇場版　アニメーション原画集シリーズ。劇場版用に描き下ろされたシーンや、綾波レイなど加筆修正のシーンを豊富に収録。印象的なシーンはレイアウト（背景も含めた画面構成を指示したラフイラスト）も掲載しています。TVシリーズとは違った、格段にハイレベルになった密度の濃い劇場版の原画では、画面構成や描きこみの細部をご覧いただけます。
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