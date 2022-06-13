新世紀エヴァンゲリオン 劇場版原画集

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新世紀エヴァンゲリオン劇場版原画集GroundworkofEVANGELIONTheMovie1新世紀エヴァンゲリオン劇場版原画集GroundworkofEVANGELIONTheMovie2プラス 新劇場版おまけ+1997年劇場映画化された「劇場版新世紀エヴァンゲリオン」の原画集シリーズ。アニメーションの原画をまとめた書籍として、初めて世に出た「新世紀エヴァンゲリオン」原画集シリーズ。新劇場版 アニメーション原画集シリーズ。劇場版用に描き下ろされたシーンや、綾波レイなど加筆修正のシーンを豊富に収録。印象的なシーンはレイアウト（背景も含めた画面構成を指示したラフイラスト）も掲載しています。TVシリーズとは違った、格段にハイレベルになった密度の濃い劇場版の原画では、画面構成や描きこみの細部をご覧いただけます。