茶道具 染付葡萄棚 細長水指 平安 手塚景雲 造

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商品詳細
種類...茶道具染付葡萄棚細長水指平安手塚景雲造箱・・・約15cm×約15cm高さ約26cm細長水指・・・口径約10cm胴径約11.5cm高さ約20cm三十数年前に知り合いの先生から譲られた水指です。秋の文化祭の大寄せ茶席で何回か使用致しました。断捨離の為出品致します。気に入って戴ける方にお譲り致します。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly387984.html
http://narcologia.ru/goods/procurement966733.html
http://narcologia.ru/goods/influenza800993.html
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