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- Ｊ３２１ 掛軸 大徳寺 福本積應 『薫風』 共箱 『真作』 肉筆 鯉のぼり画賛
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商品詳細
総丈 約 118cm×58cm本紙 約 35cm×56cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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