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Ｊ３２１　掛軸　大徳寺　福本積應　『薫風』　共箱　『真作』　肉筆　鯉のぼり画賛
商品番号 Q21803014169
商品名

Ｊ３２１　掛軸　大徳寺　福本積應　『薫風』　共箱　『真作』　肉筆　鯉のぼり画賛
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 2,340 円
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商品詳細

総丈　約　118cm×58cm本紙　約　35cm×56cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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