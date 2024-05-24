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499飴釉の水滴　花紋　水次　書道具　黄瀬戸　骨董　古道具
商品番号 U48786286263
商品名

499飴釉の水滴　花紋　水次　書道具　黄瀬戸　骨董　古道具
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

飴釉の水滴　そろばん形の胴花紋に、あえて片側だけ飴釉をかける欠けた部分に金継ぎ不揃いな貫入、作りにとても味があります書道を嗜む方、盆栽等小さな植物を育てている方、不思議な小物お好きな方、いかがでしょうか気に入っていただけた方、平日に限りお値段交渉承ります！#水滴#書道具#水次#黄瀬戸#珍品#骨董#古道具#金継
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful200551.html
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