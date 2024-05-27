三味線立て 三味線スタンド 二丁掛け 桐製 引き出し付き

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種類···三味線三味線を2丁収納できます。実家にあった三味線立て用の箱です。2本立てられます。目立つ汚れはなく比較的綺麗に保管されてましたのでまだまだ使えます。全体の高さ 約102㎝縦✖️横 約25㎝✖️25㎝高さ約36㎝使用品、自宅保管が長かったのでご理解いただける方よろしくお願いいたします。