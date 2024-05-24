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美品★スタンド付 ヤマハ電子ドラム DD-55
商品番号 O78053641195
商品名

美品★スタンド付 ヤマハ電子ドラム DD-55
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 8,514 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用回数少の美品、ヤマハの電子ドラムです。スタンドセットですo(^o^)oパソコンとUSBで接続するMIDIケーブルもセットです！セット内容★本体とペダル×２★取り扱い説明書★スタンド※特別セット★MIDIUSBケーブル※特別セット
http://narcologia.ru/goods/navigate969430.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi959847.html
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