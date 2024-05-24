美品★スタンド付 ヤマハ電子ドラム DD-55

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商品詳細
使用回数少の美品、ヤマハの電子ドラムです。スタンドセットですo(^o^)oパソコンとUSBで接続するMIDIケーブルもセットです！セット内容★本体とペダル×２★取り扱い説明書★スタンド※特別セット★MIDIUSBケーブル※特別セット
http://narcologia.ru/goods/navigate969430.html
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