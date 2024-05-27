篠笛七本調子 B菅　ドレミ調　天地糸巻 MR7-15

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ご覧くださりありがとうございます。◇製作者紹介◇篠笛講師歴２５年の篠笛作家による手作りの篠笛です。他にも1本調子～13本調子の篠笛を出品中です。◇配送方法、まとめ割◇ゆうゆうメルカリ便のゆうパックにて、購入された翌日の午前中までには発送致します。２商品以上を購入の場合、送料分相当を割引き（例：2本ご購入の場合は750円のお値引き）をしますので、購入前にコメント欄からお知らせ下さい。値段を変更して専用ページを作成します。◇説明◇篠笛は、キーが正確で、合奏や他の楽器とコラボできるものは、高価なので、笛作家自ら生徒のために作成しています。これから篠笛を始める方にも美しく吹きやすい笛を格安で提供しています。【仕様】長さ約43~45cm太さ約19~21ｍｍ（歌口付近）材質篠竹（女竹）（３年以上乾燥後焼き入れ済み）穴内側合成朱漆（カシュー）塗り外側 合成透明漆（カシュー）塗り巻き糸 ブラウン安定感調整のため管頭内部に16ｇの鉛を入れています。歌口の反射板には、木工パテを使用して、夏の暑さでも溶けないようにしました。巻き糸に透明漆（カシュー）を拭いていますので、美しく長持ちします。初心者のための、吹き方の手引き書（運指表）をお付けします。調律は、チューナーで甲音（２オクターブ目）に合わせてありますので合奏や他の楽器との演奏も可能です。呂音（１オクターブ目）、甲音（２オクターブ目）、大甲音（３オクターブ）も息の強さで出せるように調律してあります。◇お願い◇※ハンドメイドです。たくさんの方に篠笛に触れていただきたいという思いから、お求めやすい価格で提供しております。その点をご理解くださり、状態は写真でご確認頂き、完璧を求める神経質な方はご購入をお控えください。※検品後に発送しておりますが、万が一初期不良等がございましたら必ず「受け取り評価をする前」にご連絡ください。速やかに交換の対応をさせていただきます。返品、キャンセルはご容赦ください。※自然の竹が材料ですので、傷等がありますが、ご理解ください。#唄用 #唄物 #しのぶえ #しの笛 #竹笛 #横笛 #７本調子 #JapaneseBambooFlute