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- 【C102】高機動プリン体 新刊セット 水星のすべて
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商品詳細
C102にて頒布されたサークル「高機動プリン体」の水星の魔女本です。水濡れ防止にビニールジップに入れ、プチプチに入れての発送となります。商品は新品となっております。購入後即保管しましたが、イベント頒布物ということなので、神経質な方の購入はご遠慮ください。即購入可能です。本商品は全年齢です。コミケ、夏コミ、コミックマーケット、c102
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