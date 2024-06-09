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【C102】高機動プリン体 新刊セット 水星のすべて
商品番号 F35318054802
商品名

【C102】高機動プリン体 新刊セット 水星のすべて
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 7,277 円
在庫状況 あり

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商品詳細

C102にて頒布されたサークル「高機動プリン体」の水星の魔女本です。水濡れ防止にビニールジップに入れ、プチプチに入れての発送となります。商品は新品となっております。購入後即保管しましたが、イベント頒布物ということなので、神経質な方の購入はご遠慮ください。即購入可能です。本商品は全年齢です。コミケ、夏コミ、コミックマーケット、c102
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