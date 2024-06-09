JK A1 1WM3DM ホルン マウスピース

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商品詳細
JKA11WM3DMホルンマウスピース2,3回吹きましたが、新たにマウスピースを購入しましたので出品いたします。質問等ございましたら、お気軽にどうぞ！(^^)■アメリカンシャンク■カップ内径：17.0mm■カップ深さ：普通■カップ形状：Mカップ
http://narcologia.ru/goods/interconnect910370.html
http://narcologia.ru/goods/pompous86823.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture743741.html
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