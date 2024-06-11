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SHURE MV88+ VIDEO KIT ビデオキット
商品番号 Q78569417951
商品名

SHURE MV88+ VIDEO KIT ビデオキット
ブランド名 シュア
特別価格 税込 12,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SHUREMV88+VIDEOKITビデオキット一度使用しました。美品です。写真の物が全てです。箱には、傷がございます。自宅保管になりますので神経質な方はご遠慮下さい。梱包は、リサイクル資材を使用させていただきます。ご了承ください。SHUREMV88+ビデオキット:ステレオコンデンサーマイク配信/録音/ゲーム/ゲーミング/クリエイター/ビデオグラファー/VLOG/ブイログMOTIVシリーズiOS対応MV88+DIG-VIDKITブラック
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