Art Style of GLAYツバキアンナ JIRO パーカー\u0026グッズセット

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断捨離につき出品致します！着用する上で支障が出る程の大きなダメージは無いと思いますが、感じ方には個人差がございますので、あくまで中古品である事を御理解、御納得の上でのお取引をお願い致します。神経質な方、完璧を求める方の御購入は、トラブル防止も含め、お控え頂いた方が無難かと思います。サイズM※バラ売り不可他にも多数出品中です！おまとめ購入も大歓迎です！※一度自己紹介ページも御確認下さい！一定期間掲載後、コメント、ご購入等無ければ1度削除して再アップします。