ポケモンカード　トリプレットビート　1box　シュリンク付き

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商品詳細
ポケモンカード トリプレットビート 1boxです。新品未開封シュリンク付きです。発送はらくらくメルカリ便の宅急便コンパクトにて発送致します。よろしくおねがいします。ボックスパックシングル...ボックス(box)種類...ポケモンカード(ポケカ)
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