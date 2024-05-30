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ポケモンカード　トリプレットビート　1box　シュリンク付き
商品番号 F14052435428
商品名

ポケモンカード　トリプレットビート　1box　シュリンク付き
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 2,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　トリプレットビート　1boxです。新品未開封シュリンク付きです。発送はらくらくメルカリ便の宅急便コンパクトにて発送致します。よろしくおねがいします。ボックスパックシングル...ボックス(box)種類...ポケモンカード(ポケカ)
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