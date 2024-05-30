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慈法謹題　六字名号　【　南無阿弥陀佛　】　紙本掛軸一幅　仏具表装　自題箱　238
商品番号 B71862848416
商品名

慈法謹題　六字名号　【　南無阿弥陀佛　】　紙本掛軸一幅　仏具表装　自題箱　238
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 9,675 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書道・習字用品···墨　　　　　　慈法謹題　《南無阿弥陀佛》書書の形式···掛け軸・掛軸　　　　紙本掛軸一幅　　軸先紫檀　共箱　慈法自題　　　六字名号　南無阿弥陀佛　一行書　　紙本掛軸一幅　軸先紫檀仕立て　　　表具　　仏具表装仕立て　　　状態　　　表具　　　仏具表装仕立てで良い状態で御座います　　　　　　　　本紙　　　経年経過　シミ、ヤケあるも概良　　　サイズ　　表具　　　174cmX54cm　　　　　　　　本紙　　　117cmX40.5cm自題箱　　　62cm7.4cm7.8cm80サイズゆうパックにて発送いたします。
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慈法謹題　六字名号　【　南無阿弥陀佛　】　紙本掛軸一幅　仏具表装　自題箱　238
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慈法謹題 六字名号 【 南無阿弥陀佛 】 紙本掛軸一幅 仏具表装 自題箱 238-
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慈法謹題 六字名号 【 南無阿弥陀佛 】 紙本掛軸一幅 仏具
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ニューバランス M991GBI 990.992.993.2002.-

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