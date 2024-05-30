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- 慈法謹題 六字名号 【 南無阿弥陀佛 】 紙本掛軸一幅 仏具表装 自題箱 238
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商品詳細
書道・習字用品···墨 慈法謹題 《南無阿弥陀佛》書書の形式···掛け軸・掛軸 紙本掛軸一幅 軸先紫檀 共箱 慈法自題 六字名号 南無阿弥陀佛 一行書 紙本掛軸一幅 軸先紫檀仕立て 表具 仏具表装仕立て 状態 表具 仏具表装仕立てで良い状態で御座います 本紙 経年経過 シミ、ヤケあるも概良 サイズ 表具 174cmX54cm 本紙 117cmX40.5cm自題箱 62cm7.4cm7.8cm80サイズゆうパックにて発送いたします。
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