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【美品】渦巻　わるいエーフィ　旧裏
商品番号 N44533564759
商品名

【美品】渦巻　わるいエーフィ　旧裏
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

子供時代に遊んでいたポケモンカードが大量に出てきましたしたので出品します。状態良好ですが、ノークレームでお願い致します。発送時は梱包は配慮させて頂きます●綺麗な状態だと思います。●素人目線ですので写真でご判断ください。●複数枚購入してくださる方は値下げを検討致します。（その場合出品枠を別途たてさせていただきます）ポケモンカードポケモンカードポケカ旧裏わるいエーフィつめをだすサイコスプラッシュ希少ブイズ
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