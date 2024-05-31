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- 【美品】渦巻 わるいエーフィ 旧裏
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商品詳細
子供時代に遊んでいたポケモンカードが大量に出てきましたしたので出品します。状態良好ですが、ノークレームでお願い致します。発送時は梱包は配慮させて頂きます●綺麗な状態だと思います。●素人目線ですので写真でご判断ください。●複数枚購入してくださる方は値下げを検討致します。（その場合出品枠を別途たてさせていただきます）ポケモンカードポケモンカードポケカ旧裏わるいエーフィつめをだすサイコスプラッシュ希少ブイズ
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