黒煙の支配者　ポピー　SAR

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ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)ポピーSARパック開封後スリーブ、ローダーに入れました。状態は綺麗だと思いますがプレイ用とお考えください。初期キズが気になる方、完美品をお探しの方のご購入はお控え下さい。水折れ対策をしてから発送致します。何か御座いましたらコメントお願いします。即購入OKです。