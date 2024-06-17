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黒煙の支配者　ポピー　SAR
商品番号 T75544817063
商品名

黒煙の支配者　ポピー　SAR
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 3,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)ポピーSARパック開封後スリーブ、ローダーに入れました。状態は綺麗だと思いますがプレイ用とお考えください。初期キズが気になる方、完美品をお探しの方のご購入はお控え下さい。水折れ対策をしてから発送致します。何か御座いましたらコメントお願いします。即購入OKです。
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