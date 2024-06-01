Pioneer DJミキサー DJM-750 ハードケース付

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FZ12MIXXDBL 12インチDJミキサー対応ハードケース FZ12MIXXDBL 12インチDJミキサー対応ハードケース

ハードケース付きのDJM-750となります。多彩な楽曲アレンジを可能にするエフェクト機能を搭載し、PCと簡単に接続できる、ホームDJ向け4chフルデジタルDJミキサー「DJM-750」です。■4chフルデジタルDJミキサー■１つのノブを直感的に回すだけの簡単操作で、楽曲の盛り上がりを強調したり、ブレイクを加えることができる「BOOSTCOLORFX」を搭載■ノブを回すだけでさまざまなエフェクト効果が得られる「SOUNDCOLORFX」を搭載■種類の効果を持つエフェクト機能「BEATEFFECT」を搭載しており、「BOOSTCOLORFX」や「SOUNDCOLORFX」と組み合わせることで、約100種類のエフェクト効果を実現■24bit/96kHzステレオ 4IN4OUT高性能USBサウンドカード」を搭載しており、PCと簡単に接続可能■設定ユーティリティツールをPCにインストールすれば、ミキサーからの出力信号経路を用途に応じて簡単に変更可能■切り替え式の3バンドイコライザー（+6dB～-26dB）と3バンドアイソレーター（+6dB～-∞dB）を各チャンネルに搭載■チャンネルフェーダーノブとクロスフェーダーノブに、ノブの外れを防ぐロック機構を施した「P-LOCKFaderCap」を採用■環境に配慮した「オートスタンバイ」機能により、無操作や無入力状態が一定時間を超えると、電源をスタンバイ状態※ハードケースと電源ケーブルのみ付属画像のものが全てです