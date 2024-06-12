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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。自宅保管の未使用品ですが、経年保管による汚れ？があるのでご理解の上でのご購入でお願い致します。土日祭日の発送は、お休みすることがあります。ご了承ください。#煎茶道具#涼炉#二重風門#白泥#卍透かし#春峰
http://narcologia.ru/goods/rebellion649078.html
http://narcologia.ru/goods/choice453085.html
http://narcologia.ru/goods/choice906285.html
茶道具/涼炉・白泥卍透かし(春峰) - 陶芸
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