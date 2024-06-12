

茶道具/涼炉・白泥卍透かし(春峰) - 陶芸



茶道具/涼炉・白泥卍透かし(春峰) - 陶芸



洛座】中国唐物 白泥 卍透かし 涼炉 ＜ 煎茶道具急須◇04-04(施釉陶 ...



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龍山造 白泥涼炉 涼炉台付 煎茶道具 年代物-



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ご覧いただきありがとうございます。自宅保管の未使用品ですが、経年保管による汚れ？があるのでご理解の上でのご購入でお願い致します。土日祭日の発送は、お休みすることがあります。ご了承ください。#煎茶道具#涼炉#二重風門#白泥#卍透かし#春峰