アクリルコースター6点セット　おまけピック付

即購入OKです。バラ売りも検討しますが、宝ソロと大進ソロは２つセットでの販売のみ。鈴丸みんた先生 タカラのびいどろコラボカフェ ステラマップアクリルコースター 6点セットおまけ ピック2セット水濡れ防止、プチプチ二重にて発送いたします。ピックは料理に刺さっていたものです、アルコールで拭き取りしています。一度人の手に渡ったものですので、神経質な方はご遠慮ください。



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