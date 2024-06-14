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アクリルコースター6点セット　おまけピック付
商品番号 Y28350925684
商品名

アクリルコースター6点セット　おまけピック付
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 6,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OKです。バラ売りも検討しますが、宝ソロと大進ソロは２つセットでの販売のみ。鈴丸みんた先生　タカラのびいどろコラボカフェ　ステラマップアクリルコースター　6点セットおまけ　ピック2セット水濡れ防止、プチプチ二重にて発送いたします。ピックは料理に刺さっていたものです、アルコールで拭き取りしています。一度人の手に渡ったものですので、神経質な方はご遠慮ください。
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