新品 草原の少年 カナダ・ステンドグラス社 ボーイ・イン・メドウ ...

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商品詳細
#MadisonAveステンドグラス ♪一覧はこちらから♪グラスマスターズ社トロント カナダ バカラ エミールガレ ルネラリック ドームナンシー クリストフル メトロポリタン美術館ノートルダム大聖堂キリスト教 教会バラ窓クリスマス モネ印象派ゴッホ フランクロイドライト キンケード スタジオ グラスマスターズなどお好きな方にもステンドグラス草原の少年カナダ・ステンドグラス社ボーイ・イン・メドウです。BoyInMeadowカナダ・ステンドグラス社によるレプリカ（複製）です。ガラス製、 フレームは金属製です。フラットなガラスに、 透過性エナメルペインティングで彩色され、 表面に起伏があります。ハンドメイド品です。心地良い季節草花が繁茂する草原で 花摘みをする少年の姿が 淡く繊細に描写された絵柄です。植物採集をする 朝ドラ「らんまん」の槙野万太郎さん（高知出身の植物学者、牧野富太郎さんがモデル）みたいです。少し判読しずらいですがフレームの下端の周囲に、(C)2003CanadaStainedGlassMadein/faitauCanadaの文字が入っています。サイズは、 直径：１６．５ｃｍ、 厚さ：０．５ｃｍ です。トロント・ステンドグラス社（カナダ・ステンドグラス社）は、グラスマスターズ社と同様、オリジナル・デザイン、 レプリカ制作など、素晴らしいステンドグラス作品を制作していましたが、既に閉鎖、 現在はありません。光に透かすと、 とてもきれいな色合いを見せるステンドグラスです。精緻な作りと 存在感・質感があります。他にも ルイスCティファニーを中心に グラスマスターズ社のステンドグラスを多く出品していますルイスCティファニーグラスマスターズ
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