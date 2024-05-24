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たまごっち フラグメントコラボ 藤原ヒロシ fragment design
商品番号 A15698053112
商品名

たまごっち フラグメントコラボ 藤原ヒロシ fragment design
ブランド名 フラグメントデザイン
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

過去に抽選販売限定で販売した物です。当時倍率もかなり高く現在は入手困難となっています。新品未開封(薄紙はがさず保管しておりました)ご購入手続き後24時間以内に発送させていただきます。以下、商品説明です。OriginalTamagotchiFRGMTEDITION藤原ヒロシ氏主宰のfragmentdesignとOriginalTamagotchiのコラボレーション商品、「OriginalTamagotchiFRGMTEDITION」­OriginalTamagotchi本体およびパッケージは藤原ヒロシ氏本人がデザイン。本体・パッケージともにマットな質感を施した特別仕様の商品です。­たまごっち本来の育成遊びも楽しめます。­※プログラムはOriginalTamagotchiシリーズのGEN1と同様のものです。
http://narcologia.ru/goods/peroration956915.html
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http://narcologia.ru/goods/composite815054.html
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