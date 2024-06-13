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- 掛軸『秩父三十四箇所霊場御朱印』仏画 絹本 合わせ箱付 掛け軸 R025
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商品詳細
■■■商品説明■■■＜状態＞少し経年の汚れ、シミ、シワがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■全体：長さ約197cm幅約61.2cm軸幅約66.5cm(軸先含む)
http://narcologia.ru/goods/organization351862.html
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