菊池涼介の直筆サイン色紙

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商品詳細
広島東洋カープ 菊池涼介選手の直筆サイン色紙です。ずっと大事に持っていましたが、金銭面的に余裕がなく泣く泣く売ることを決意しました。大学生を助けると思ってご購入いただけますと幸いです。ご購入の際は一言コメントお願い致します。
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