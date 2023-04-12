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マリーン　キャッスル製
商品番号 L68152548689
商品名

マリーン　キャッスル製
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き誠にありがとうございます^^キャッスル製マリーンです。ふんわり可愛いお顔です♡つぶれたカールを巻き直して前髪を整えて有ります。新品お洋服はリカちゃんの物ですので、少し小さいです。ゆうパケットポストにてお送りします。ご縁が有りましたら、どうぞよろしくお願い致しますm(__)mお楽しみドール
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