ご覧頂き誠にありがとうございます^^キャッスル製マリーンです。ふんわり可愛いお顔です♡つぶれたカールを巻き直して前髪を整えて有ります。新品お洋服はリカちゃんの物ですので、少し小さいです。ゆうパケットポストにてお送りします。ご縁が有りましたら、どうぞよろしくお願い致しますm(__)mお楽しみドール



マリーン* キャッスル製 ＊メイクカスタム | *SELFISH* ~ハンクラと ...



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