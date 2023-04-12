マリーン　キャッスル製

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商品詳細
ご覧頂き誠にありがとうございます^^キャッスル製マリーンです。ふんわり可愛いお顔です♡つぶれたカールを巻き直して前髪を整えて有ります。新品お洋服はリカちゃんの物ですので、少し小さいです。ゆうパケットポストにてお送りします。ご縁が有りましたら、どうぞよろしくお願い致しますm(__)mお楽しみドール
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