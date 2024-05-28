掛軸　一行書　「夢」　共箱　C　6133A

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筆一行書掛軸の値段と価格推移は？｜8件の売買データから筆一行書掛軸 ... 筆一行書掛軸の値段と価格推移は？｜8件の売買データから筆一行書掛軸 ...

形式...掛け軸・掛軸大きさ （全長）幅約166cm×35cm（画寸）幅約84.2cm×32cm全体的にシミのような箇所が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。