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- 掛軸 一行書 「夢」 共箱 C 6133A
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商品詳細
形式...掛け軸・掛軸大きさ （全長）幅約166cm×35cm（画寸）幅約84.2cm×32cm全体的にシミのような箇所が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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