江戸時代　藍柿右衛門　花鳥図　皿

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます(^^)サイズ口径18センチです。よろしくお願いします。ふりものがあります。画像でご確認ください。よろしくお願いします。種類···皿・鉢
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate265748.html
http://narcologia.ru/goods/financier844360.html
http://narcologia.ru/goods/revamp734522.html
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