新品/Barbie 人形★スポットライト♡2013年製♡アメリカ購入品

★商品状態★・新品未使用(箱入りのままクローゼット保管していました。)★購入場所★・アメリカのショップ★製造表記★・不明2013年製(箱に記載されているのであっていればこちらになります。)★サイズ★・高さ約30cm※保管中に髪、洋服などの乱れ、ラメの付着、レトロな為、経年劣化などあると思います。★デザイン・キャラクター★・ドール、ピンク、プリンセス、メルヘン、アメトイ、バービー、人形、マテル、ドレス、ハイヒール、靴、ラメ入り、キラキラ、ネックレス、ハンドバッグ、ヘッドドレス、ヘアアクセサリー、カチューシャ、ブラック、リボン、ミニワンピース・BarbieStyleinTheSpotlightBarbieDollバービースタイルスポットライトです。・楽天通販など２９０００円くらいで販売されている商品です。★商品説明★キュートなデザインが人気のファンシー雑貨グッズ。玩具、フィギュア、おもちゃの人形です。洋服、アクセサリーなどの小物付きになります。廃盤商品ですので希少、レアだと思います。結婚式、二次会などウェディングウェルカムボードなどおもてなしディスプレイにもおすすめです。ファンシートイなどと一緒に棚やデスク周辺のディスプレイ、コレクション、インテリアにも可愛いです。ゆめかわいい、ヴィンテージ、ビンテージ小物など好きな人にお譲りできたらなと思います。★発送について★※梱包時に配送方法の変更がある場合があります。その為、配送方法を未定にさせて頂いています。発送が終わりましたら配送方法はご連絡いたします。★注意事項★自宅で保管していた商品になりますので神経質な方は御遠慮ください。



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