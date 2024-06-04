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着物の帯をリメイク汚れはないと思いますが縦に少し跡があります。写真でご確認下さい。帯なので布地がしっかりしています。丁寧に心を込めて作っています。ハンドメイドですのでもしかしたら多少気になる所が、あるかもしれません。ご了承下さいコンパクトにたたんで発送致します。