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お琴カバー ゆたん
商品番号 P64967114741
商品名

お琴カバー ゆたん
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着物の帯をリメイク汚れはないと思いますが縦に少し跡があります。写真でご確認下さい。帯なので布地がしっかりしています。丁寧に心を込めて作っています。ハンドメイドですのでもしかしたら多少気になる所が、あるかもしれません。ご了承下さいコンパクトにたたんで発送致します。
http://narcologia.ru/goods/kindness416405.html
http://narcologia.ru/goods/organization313562.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful541551.html
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