フランス クレイユモントロー HBCM NARCISSE (水仙） 平皿 47A

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●○プロフィールにお得な情報あり！●○安心対応＆送料無料！商品をビニールに包み・梱包は緩衝材をたっぷり使用し商品をお守りします♪出品商品一覧はこちら↓#AKO類似製品はこちら↓#AKOのクレイユモントローその他にも、セイコー・シチズン・グッチ・インビクタ・グリシン・カシオ・ブローバなど人気の腕時計を豊富に出品しています！！フランスのアンティークショップにて購入しました、クレイユモントローの平皿になります。クレイユモントローは、1920年からHBCMと社名を変更しております。ブランド：クレイユモントロー個数:※２個の価格になります。製造年:1920~1955年生産国:フランス 素材:陶磁器 寸法:横22.3cm 高さ 3cm■コンディション特筆する気になる点はなく、傷なし、貫入なし、欠けなしの極美品です。画像より詳細をご確認ください。商品が届きましたら、まずは検品をお願いいたします。万が一動かない、破損しているといった場合は取引ナビでご連絡ください。お渡し時の初期不良につきましては、「全額返金」にて安心保障で対応させて頂きます。到着後7日以内でご連絡をお願いいたします。 また、個人的に好みではなかった。イメージしていたのと違っていたなどで、返品をご希望の方は、かかった手数料（落札手数料＆返品送料）を返金頂ければ返品も承ります。到着後7日以内にご連絡をお願いいたします。管理no0704B-F(47A)種類...皿・鉢